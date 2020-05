Il ciclismo come il calcio. La logica dell’industria riduce il Giro d’Italia a corsa di paese (Di martedì 5 maggio 2020) Faremo presto un discorso sullo sport. Giustamente in Italia e non solo, i paladini del ritorno in campo dei calciatori stanno opponendo la forza dell’industria. Il calcio è un’industria, ci dicono, e snocciolano dati su dati sul fatturato e sull’indotto, e quindi poco importa che il calcio è uno sport di contatto e che per giocarlo si deve contravvenire alla regola base del mondo coronavirussizzato: il distanziamento sociale. Ci sono i soldi e c’è l’industria. Ne parleremo. A lungo. Perché un’industria è un’industria sempre. Quando redige i bilanci. Quando deve dimostrare di tenersi sul mercato. E via dicendo. E noi siamo perfettamente d’accordo nel considerare il calcio un’industria. Altrimenti non avremmo nominato nostro idolo Mino Raiola, non lo avremmo proposto come ministro delle Finanze. Mino ... Leggi su ilnapolista Ciclismo - Fabian Cancellara : “Io e Tom Boonen come Federer e Nadal. I giovani passano presto professionisti”

