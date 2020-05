Il bonus da 600 euro non mi è mai arrivato: caro governo, dobbiamo ancora sperarci? (Di martedì 5 maggio 2020) Il bonus Inps da 600 euro non mi è mai arrivato: dobbiamo ancora sperarci? Ho inoltrato la mia domanda all’INPS per il famoso “bonus” da 600 euro il 2 aprile alle ore 8,55 minuti e 54 secondi: il momento esatto è certificato lì, stentoreo, nel sito dell’INPS che da più di un mese mi guarda tutti i giorni. Il 7 aprile mi arriva una gentile mail automatica dall’istituto che mi avvisa che la mia richiesta è stata protocollata. Dovrebbe essere un buon segno, mi dico, evidentemente c’è vita da quelle parti. Poi arrivano i fatidici giorni in cui Tridico trionfante arriva in televisione dicendo che sono partiti i bonifici e in effetti sui social è un profluvio di gente che esulta, ringrazia, screenshotta. Bene, mi dico, ora basta attendere. Passano i giorni fatidici dei bonifici a pioggia ma dalle mie parti, ... Leggi su tpi Decreto maggio in arrivo : bonus 600-1.000 euro - reddito di emergenza - indennizzi. Le novità

