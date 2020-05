Il 5 maggio 1998 la devastante alluvione di Sarno | 160 vittime per le frane | “L’Italia

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 5 maggio 2020) “Tante cose sono cambiate da quel 5quando nella notte una serie di eventi franosi, più o meno concomitanti, interessarono i territori di, Siano, Bracigliano, Quindici e San Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160”. Così il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in occasione del 22esimo anniversario dall’. “Oggi c’è unare percezione dei rischi, – continua Peduto – tanti interventi nel Paese sono stati eseguiti e grazie alla normativa di settore emanata in seguito a quei drammatici eventi, è stato possibile definire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale e pianificare il possibile utilizzo delle stesse”, riporta un comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Geologi. A distanza di oltre due decenni, Italia ...