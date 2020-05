“Il 18enne che ha accoltellato il padre per difendere la mamma merita di dare l’esame di maturità” (Di martedì 5 maggio 2020) “Oggi contatterò il Miur e le forze dell’ordine per capire se sarà possibile per Alex sostenere l’esame di maturità. So che si può svolgere in ospedale in caso di emergenza, non vedo perché non possa avvenire in carcere per un ragazzo sottoposto a una misura cautelare”. Queste le parole del dirigente scolastico dell’istituto alberghiero Arturo Prever di Pinerolo (Torino), la scuola di Alex il 18enne che ha ucciso con 24 coltellate il padre Giuseppe, operaio di 52 anni, per difendere la madre dalle violenze nella serata di giovedì 30 aprile nella loro casa a Collegno. Alex ha raccontato agli investigatori le continue minacce che il padre perpetuava su lui, la madre e sul fratello Loris da almeno 10 anni. Ora il ragazzo si trova in carcere, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Collegno e del ... Leggi su tpi (Di martedì 5 maggio 2020) “Oggi contatterò il Miur e le forze dell’ordine per capire se sarà possibile per Alex sostenere l’esame di maturità. So che si può svolgere in ospedale in caso di emergenza, non vedo perché non possa avvenire in carcere per un ragazzo sottoposto a una misura cautelare”. Queste le parole del dirigente scolastico dell’istituto alberghiero Arturo Prever di Pinerolo (Torino), la scuola di Alex ilche ha ucciso con 24 coltellate ilGiuseppe, operaio di 52 anni, perla madre dalle violenze nella serata di giovedì 30 aprile nella loro casa a Collegno. Alex ha raccontato agli investigatori le continue minacce che ilperpetuava su lui, la madre e sul fratello Loris da almeno 10 anni. Ora il ragazzo si trova in carcere, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Collegno e del ...

