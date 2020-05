I vertici dei teatri italiani? Forse è il caso di mandarli (davvero) "in pensione" - (Di martedì 5 maggio 2020) Luigi Mascheroni Perché presidenti e dg, over 65 e spesso stranieri, restano in carica in barba alla legge Madia? Il mondo dei teatri pagherà cara la pandemia. La sale, difficili da adattare alle norme del distanziamento sanitario e frequentate in maggioranza da over 65, resteranno chiuse o semivuote a lungo. Molto si è già scritto sulla crisi del settore, l'urgenza di ripartire e le modalità della ripresa. Ma esiste un altro problema, anzi un nodo ingarbugliato da tempo: e speriamo che l'eccezionalità del momento sia l'occasione per tagliarlo di netto. Parliamo dei vertici, direttori e presidenti: posti chiave, prestigiosi, occupati spesso da persone in pensione, tutte dello stesso entourage, molte straniere, che escludono la generazione dei 40-50enni e gli italiani. E attenzione: non parliamo di ruoli creativi, per i quali ... Leggi su ilgiornale Federica Panicucci e Mattino 5 - arriva la decisione dei vertici Mediaset : adesso è ufficiale

Un nuovo episodio, di carattere giudiziario, segna la lunga crisi del lago di Bracciano, il cui livello sta lentamente risalendo a valori ancora molto preoccupanti seppure non drammatici, dopo un peri ...

Coronavirus, lungo vertice Conte-capi delegazione sul dl maggio: si tratta sul reddito di emergenza

Lungo vertice nella notte tra il premier Giuseppe Conte, il ministro Roberto Gualtieri e i capi delegazione del governo sul decreto maggio. Al centro dell'incontro diversi nodi rimasti ancora aperti s ...

