Huawei MatePad Pro disponibile in Italia: tablet di fascia alta con pennino e tastiera in omaggio fino al 31 maggio (Di martedì 5 maggio 2020) Huawei ha annunciato la disponibilità in Italia di MatePad Pro. Si tratta di un tablet di fascia alta dotato di display IPS LCD con diagonale da 10,8 pollici, risoluzione 2K QHD (2560 x 1600 pixel) e rapporto di forma in 16:10. Elevato il apporto tra schermo e scocca, pari al 90%, una soluzione che lascia ampio spazio alla visualizzazione dei contenuti, ottenuto grazie a cornici strettissime e alla scelta di integrare la fotocamera anteriore da 8 Megapixel all’interno di un foro. Cuore pulsante del tablet, infine, è il processore Kirin 990, che dovrebbe assicurare prestazioni di alto livello. Ad esso sono poi abbinati 6 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione dei dati. MatePad Pro inoltre è dotato di una scocca in lega di magnesio, che dovrebbe conferire al dispositivo una certa leggerezza: elemento essenziale per la trasportabilità, ... Leggi su ilfattoquotidiano HUAWEI Matepad Pro disponibile in Italia

HUAWEI Matepad Pro disponibile in Italia

Huawei MatePad Pro è disponibile in Italia con due omaggi niente male (Di martedì 5 maggio 2020)ha annunciato la disponibilità indiPro. Si tratta di undidotato di display IPS LCD con diagonale da 10,8 pollici, risoluzione 2K QHD (2560 x 1600 pixel) e rapporto di forma in 16:10. Elevato il apporto tra schermo e scocca, pari al 90%, una soluzione che lascia ampio spazio alla visualizzazione dei contenuti, ottenuto grazie a cornici strettissime e alla scelta di integrare la fotocamera anteriore da 8 Megapixel all’interno di un foro. Cuore pulsante del, infine, è il processore Kirin 990, che dovrebbe assicurare prestazioni di alto livello. Ad esso sono poi abbinati 6 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione dei dati.Pro inoltre è dotato di una scocca in lega di magnesio, che dovrebbe conferire al dispositivo una certa leggerezza: elemento essenziale per la trasportabilità, ...

CaputoItalo : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : HUAWEI MATEPAD PRO - La recensione di Cellulare Ma... - Tech4D_ : Huawei MatePad Pro e LG Gram arrivano in Italia su Amazon: i prezzi - maurygol91 : ???? Arriva su #Amazon il Huawei Matepad Pro 10,8' con 6GB di RAM e 128GB di ROM ?? - AndroidStyleHd : HUAWEI Matepad Pro disponibile in Italia - AndroidNewss : #news Recensione Huawei MatePad Pro: un grande piccolo ##tablet (foto e video… -

Ultime Notizie dalla rete : Huawei MatePad Recensione Huawei MatePad Pro: un grande piccolo tablet (foto e video) Androidworld Huawei MatePad Pro disponibile in Italia: tablet di fascia alta con pennino e tastiera in omaggio fino al 31 maggio

Huawei ha annunciato la disponibilità in Italia di MatePad Pro. Si tratta di un tablet di fascia alta dotato di display IPS LCD con diagonale da 10,8 pollici, risoluzione 2K QHD (2560 x 1600 pixel) e ...

Huawei MatePad Pro e LG Gram arrivano in Italia su Amazon: i prezzi

Alla competizione tra Apple iPad Pro 2020 e Samsung Galaxy Tab S6 si aggiunge un terzo giocatore: Huawei MatePad Pro. Il tablet Android top di gamma della casa produttrice cinese è stato lanciato uffi ...

Huawei ha annunciato la disponibilità in Italia di MatePad Pro. Si tratta di un tablet di fascia alta dotato di display IPS LCD con diagonale da 10,8 pollici, risoluzione 2K QHD (2560 x 1600 pixel) e ...Alla competizione tra Apple iPad Pro 2020 e Samsung Galaxy Tab S6 si aggiunge un terzo giocatore: Huawei MatePad Pro. Il tablet Android top di gamma della casa produttrice cinese è stato lanciato uffi ...