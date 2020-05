Houellebecq | che virus banale Non ha cambiato il mondo | sarà solo un po’ peggio

(Di martedì 5 maggio 2020) Repubblica pubblica una riflessione di Michelsulla pandemia di Covid-19. L’autore delle “Particelle elementari” definisce l’epidemia “al tempo stesso angosciante e noiosa” e il coronaun “un, imparentato in modo poco prestigioso a misconosciutiinfluenzali, dalle condizioni di sopravvivenza scarsamente note, dalle caratteristiche vaghe, a volte benigno a volte mortale, neppure sessualmente trasmissibile: insomma, unsenza qualità”. Secondola pandemia non cambierà il. “Prima di tutto, non credo neanche per mezzo secondo alle dichiarazioni del genere «Nulla sarà più come prima». Al contrario, tutto resterà esattamente uguale. Si può addirittura dire che il decorso di questa epidemia è straordinariamente normale. ...

“Non credo alle dichiarazioni del tipo ‘nulla sarà mai più come prima’”: lo scrive, esprimendosi per la prima volta dopo l’inizio della pandemia, lo scrittore francese Michel Houellebecq, in una lette ...Il controverso scrittore francese Michel Houellebecq, autore di ‘Sottomissione’, romanzo visionario ambientato in una Francia di un futuro non troppo lontano in cui un partito musulmano prende il pote ...