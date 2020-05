«Hollywood, la serie tv. Da Rock Hudson a Henry Willson, i personaggi e la loro storia vera (Di martedì 5 maggio 2020) Il mondo dorato di Hollywood… e i suoi lati oscuri: nella serie di Ryan Murphy, disponibile su Netflix dal 1 maggio, c'è tutto questo, un ritratto a chiaroscuro della Mecca del cinema nel suo momento clou nel secondo dopoguerra. La descrizione del sistema ipocrita e contradditorio è talmente realistica che si fatica a distinguere tra realtà e finzione, soprattutto tra i personaggi: nel vasto cast, infatti, ci sono figure inventate, a e altre che, invece, sono realmente esistite e altre ancora che, pur non essendo reali, ne adombrano di vere. Proprio sui personaggi reali, tuttavia, si gioca al massimo la discrepanza tra fiction, verosimiglianza e cronaca, poiché non tutto è vero e non tutto e inventato. Rock Hudson Nella serie il celebre divo è intepretato da Jake Picking quando è all'inizio della carriera come Roy ... Leggi su gqitalia La serie Hollywood vi piacerà : ecco la recensione

Hollywood - è una storia vera? I personaggi reali nella serie di Ryan Murphy

Hollywood : da oggi su Netflix la nuova serie di Ryan Murphy (Di martedì 5 maggio 2020) Il mondo dorato di… e i suoi lati oscuri: nelladi Ryan Murphy, disponibile su Netflix dal 1 maggio, c'è tutto questo, un ritratto a chiaroscuro della Mecca del cinema nel suo momento clou nel secondo dopoguerra. La descrizione del sistema ipocrita e contradditorio è talmente realistica che si fatica a distinguere tra realtà e finzione, soprattutto tra i: nel vasto cast, infatti, ci sono figure inventate, a e altre che, invece, sono realmente esistite e altre ancora che, pur non essendo reali, ne adombrano di vere. Proprio suireali, tuttavia, si gioca al massimo la discrepanza tra fiction, verosimiglianza e cronaca, poiché non tutto è vero e non tutto e inventato.Nellail celebre divo è intepretato da Jake Picking quando è all'inizio della carriera come Roy ...

NetflixIT : Ryan Murphy e 'intro che difficilmente si skipperanno' fanno parte dello stesso insieme. Hollywood (la sua ultima s… - HaruhiBlack : Mah, a me sembrano tutte e 4 un po' cani durante i provini. Però sono bravini perché comunque riesci a capire la di… - habitualdove : Hollywood mi ha rubato il cuore ed era tanto che una serie non mi faceva questo effetto. Stupenda la regia, stupendi gli attori. - unpaiodalidoro : Ho appena finito #Hollywood Sarà che a me le serie tv/i film che parlano di tutto quello che riguarda il mondo del… - grondoamore : Comunque penso che se tutte le frasi sagge che ho detto nella mia vita io le avessi messe in una serie tv avrei cre… -