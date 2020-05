Hollywood, il finale della serie: i finti Oscar di un brutto happy ending (Di martedì 5 maggio 2020) Hollywood, la nostra analisi del finale della serie Netflix: la fiaba revisionista di Ryan Murphy declina l'apologia della diversità in un epilogo blando e zuccheroso. Da quando, nel 1999, debuttò sul piccolo schermo la sua prima 'creatura', il teen drama Popular, un inconfondibile leitmotiv ha attraversato l'intera produzione di Ryan Murphy, uno dei Re Mida della TV americana: l'empatia nei confronti degli emarginati e del loro desiderio di visibilità e di riscatto. Temi che il prolifico regista e sceneggiatore ha posto al centro di titoli diversissimi fra loro: dai sogni di gloria in salsa musicale di Glee e Pose alla rappresentazione dell'omosessualità di The New Norman e The Normal Heart, passando perfino per American Horror Story, per approdare al deludente The Politician e, sempre per ... Leggi su movieplayer C'era una volta a... Hollywood : breve storia del finto finale su Wikipedia (Di martedì 5 maggio 2020), la nostra analisi delNetflix: la fiaba revisionista di Ryan Murphy declina l'apologiadiversità in un epilogo blando e zuccheroso. Da quando, nel 1999, debuttò sul piccolo schermo la sua prima 'creatura', il teen drama Popular, un inconfondibile leitmotiv ha attraversato l'intera produzione di Ryan Murphy, uno dei Re MidaTV americana: l'empatia nei confronti degli emarginati e del loro desiderio di visibilità e di riscatto. Temi che il prolifico regista e sceneggiatore ha posto al centro di titoli diversissimi fra loro: dai sogni di gloria in salsa musicale di Glee e Pose alla rappresentazione dell'omosessualità di The New Norman e The Normal Heart, passando perfino per American Horror Story, per approdare al deludente The Politician e, sempre per ...

Da quando, nel 1999, debuttò sul piccolo schermo la sua prima 'creatura', il teen drama Popular, un inconfondibile leitmotiv ha attraversato l'intera produzione di Ryan Murphy, uno dei Re Mida della T ...

