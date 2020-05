“Ho il coronavirus e vado comunque alle feste”. La super Vip nella bufera: l’ultima foto la mette nei guai (Di martedì 5 maggio 2020) Lo ricorderete, solo pochi giorni fa Madonna annunciava al mondo di esser stata “contagiata dal coronavirus”, spiegando di essersi sottoposta al test per gli anticorpi e di aver scoperto così di avere quelli per il Covid-19. Ora è stata immortalata mentre partecipava ad una festa di compleanno senza né indossare la mascherina né rispettare le distanze di sicurezza, anzi, lasciandosi andare a baci e abbracci con il festeggiato, l’amico di vecchia data e fotografo Steven Klein. Così sui social è scoppiata subito la polemica: alcuni utenti hanno fatto notare che il comportamento di Madonna è stato particolarmente inquietante per chi si trovava a casa in quarantena anche con bambini, non un bell’esempio. Altri hanno osservato che nessuno degli ospiti indossava una mascherina. Alcuni utenti hanno fatto notare che il ... Leggi su caffeinamagazine “Ho avuto il Coronavirus a dicembre ma l’ho scoperto solo oggi con il test sierologico”

“Ho il Coronavirus da 83 giorni - ma secondo il test sierologico sono negativa” : la storia di Elena

Coronavirus - anche Giacomo Poretti ha avuto il Covid-19 : “Ho avuto dolori e febbre alta - per 8 giorni ho controllato il respiro” (Di martedì 5 maggio 2020) Lo ricorderete, solo pochi giorni fa Madonna annunciava al mondo di esser stata “contagiata dal”, spiegando di essersi sottoposta al test per gli anticorpi e di aver scoperto così di avere quelli per il Covid-19. Ora è stata immortalata mentre partecipava ad una festa di compleanno senza né indossare la mascherina né rispettare le distanze di sicurezza, anzi, lasciandosi andare a baci e abbracci con il festeggiato, l’amico di vecchia data egrafo Steven Klein. Così sui social è scoppiata subito la polemica: alcuni utenti hanno fatto notare che il comportamento di Madonna è stato particolarmente inquietante per chi si trovava a casa in quarantena anche con bambini, non un bell’esempio. Altri hanno osservato che nessuno degli ospiti indossava una mascherina. Alcuni utenti hanno fatto notare che il ...

Pontifex_it : Ho accolto la proposta dell’Alto Comitato per la #FratellanzaUmana affinché il 14 maggio i credenti di tutte le rel… - LegaSalvini : I NUOVI POVERI IN FILA AL MONTE DI PIETÀ: 'HO IMPEGNATO LA FEDE PER PAGARE LE BOLLETTE' - repubblica : 'Ho avuto il coronavirus a dicembre ma l'ho scoperto una settimana fa col sierologico' [di MARIA NOVELLA DE LUCA] [… - _dorotea : RT @Pontifex_it: Ho accolto la proposta dell’Alto Comitato per la #FratellanzaUmana affinché il 14 maggio i credenti di tutte le religioni… - giancarlo71 : RT @Pontifex_it: Ho accolto la proposta dell’Alto Comitato per la #FratellanzaUmana affinché il 14 maggio i credenti di tutte le religioni… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho coronavirus Coronavirus, Luca Zaia: «La fase 2 è stata decisa dal governo. Io mi occupo di salute e regole» Corriere della Sera