Ho fatto lo scritto dell’esame di stato da avvocato a dicembre, ma a causa del Covid non so se lo diventerò mai (Di martedì 5 maggio 2020) Simona ha 29 anni, ha studiato a Firenze e oggi è praticante avvocato in attesa di conoscere il suo futuro. Simona, come migliaia di altri praticanti, a dicembre 2019 ha sostenuto la prima parte dell’esame per essere abilitata alla professione di avvocato. Un esame impegnativo composto da tre prove scritte e da una sessione orale. Superare la prova scritta permette di accedere alla verifica orale, l’ultimo ostacolo prima di essere abilitati alla professione. La pandemia di Coronavirus che ha ferocemente colpito l’Italia e il mondo intero ha però paralizzato anche questo iter. “Le correzioni sono sospese”: questo il responso che molti aspiranti avvocati hanno ricevuto dalle varie Corti d’Appello quando hanno chiesto lumi sull’esito delle loro prove. Normalmente i risultati arrivano tra giugno e luglio, ma ora è tutto sospeso ... Leggi su tpi (Di martedì 5 maggio 2020) Simona ha 29 anni, ha studiato a Firenze e oggi è praticantein attesa di conoscere il suo futuro. Simona, come migliaia di altri praticanti, a2019 ha sostenuto la prima parte dell’esame per essere abilitata alla professione di. Un esame impegnativo composto da tre prove scritte e da una sessione orale. Superare la prova scritta permette di accedere alla verifica orale, l’ultimo ostacolo prima di essere abilitati alla professione. La pandemia di Coronavirus che ha ferocemente colpito l’Italia e il mondo intero ha però paralizzato anche questo iter. “Le correzioni sono sospese”: questo il responso che molti aspiranti avvocati hanno ricevuto dalle varie Corti d’Appello quando hanno chiesto lumi sull’esito delle loro prove. Normalmente i risultati arrivano tra giugno e luglio, ma ora è tutto sospeso ...

Baruffa94246920 : @lindaeciao @NapolitanoIda Assolutamente no. Anche perché non ha fatto niente di male. E mi fa rabbia vederlo atta… - cleghio : RT @jacopo_iacoboni: Se un giornalista avesse scritto di Bonafede quello che gli ha detto Di Matteo in tv, Bonafede l’avrebbe querelato, av… - Eileen70197023 : @Ipocontro @Il_Reissimo LOL ok, fatto sta che hai scritto un tweet un pochino ignorante (anche se fingi di no), ti… - _elisa_0_ : @elii00437388 Assolutamente si, ma cerchiamo di evitare di alzare polveroni inutili. (Il tweet lo avrei fatto a pre… - melissa_tosi : @GiacoFore Ho scritto che anche noi abbiamo i nostri problemi. Ma uno che ti dice di iniettarti il disinfettante e… -

Ultime Notizie dalla rete : fatto scritto Ci hanno dato due mesi di galera perché non siamo capaci di rendere l’Italia un paese normale Il Fatto Quotidiano Franco Bechis, la difesa di Alfonso Bonafede: "Capita a tutti di avere la tentazione di fare una sciocchezza"

“Io difendo assolutamente il ministro Alfonso Bonafede”. Così Franco Bechis ha stupito i suoi seguaci sui social, con una presa di posizione a favore del guardasigilli, travolto dal presunto scandalo ...

Fare Verde lancia l’allarme: abbandono incontrollato di mascherine e guanti dopo l’uso

Il Presidente Greco: “Ritrovate anche in mare. Rischiamo un disastro sanitario ed ambientale “usa e getta”. Attuare sistemi di sterilizzazione e riutilizzo delle mascherine” Roma: Con il titolo “Come ...

“Io difendo assolutamente il ministro Alfonso Bonafede”. Così Franco Bechis ha stupito i suoi seguaci sui social, con una presa di posizione a favore del guardasigilli, travolto dal presunto scandalo ...Il Presidente Greco: “Ritrovate anche in mare. Rischiamo un disastro sanitario ed ambientale “usa e getta”. Attuare sistemi di sterilizzazione e riutilizzo delle mascherine” Roma: Con il titolo “Come ...