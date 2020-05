“Ho avuto il Coronavirus a dicembre ma l’ho scoperto solo oggi con il test sierologico” (Di martedì 5 maggio 2020) “Ho avuto il Coronavirus a dicembre, ma l’ho scoperto solo due settimane fa grazie il test sierologico”. Lo racconta in un post su Facebook Silvia Barbagallo, organizzatrice di eventi culturali che vive a Roma. “I dati che da due mesi leggiamo e ascoltiamo non sono attendibili o meglio danno una rappresentazione incompleta dello scenario complesso. Se mappassero tutti scopriremmo di averlo già avuto e da tempo in tanti e sopratutto sembra abbastanza chiaro che questo virus era in circolo già mesi prima dell’inizio di questa tragedia collettiva”, ha scritto la donna. A fine dicembre 2019 Silvia ha avuto febbre alta, tosse e altri sintomi tipici del Covid-19: “Un inizio di polmonite rientrata per fortuna velocemente usando solo paracetamolo e cortisone”, spiega. All’epoca il Coronavirus era praticamente sconosciuto anche ... Leggi su tpi Coronavirus - anche Giacomo Poretti ha avuto il Covid-19 : “Ho avuto dolori e febbre alta - per 8 giorni ho controllato il respiro”

