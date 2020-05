High School Musical: The Musical: La Serie, Sofia Wylie e Matt Cornett a Blogo: "La seconda stagione vi sorprenderà" (Di martedì 5 maggio 2020) Sono niente meno che due dei personaggi più amati della Serie tv di Disney+ High School Musical: The Musical: La Serie, la nuova produzione originale Disney+ creata da Tim Federle disponibile sulla piattaforma streaming già dal 24 marzo scorso dove i due protagonisti interpretano rispettivamente i panni di Gina e Ej. Stiamo parlando dei giovani ma talentuosi attori Sofia Wylie e Matt Cornett, che abbiamo intervistato e che hanno voluto raccontarci più da vicino cosa significhi davvero per loro far parte del cast di High School Musical: The Musical: La Serie, e di come i loro personaggi si stiano pian piano trasformando, un episodio dopo l'altro.Per prima cosa, siete cresciuti anche voi con High School Musical o eravate ancora troppo piccoli? Sofia: "Sì, decisamente. Credo di parlare per entrambi quando dico che siamo grandi fan dei film originali. ... Leggi su blogo High School Musical : The Musical : La Serie - Sofia Wylie e Matt Cornett a Blogo : "La seconda stagione vi sorprenderà"

