Harry e Meghan, arriva la biografia: si parla di “resa dei conti” con la Corona. Ecco i temi centrali del libro (Di martedì 5 maggio 2020) “Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family”. Si intitola così l’attesissima biografia dei duchi transfughi in uscita l’11 agosto 2020. Mica male la scelta degli editor: libertà e modernità nel titolo per i due più chiacchierati eredi della dinastia degli Windsor che hanno voluto compiere il passo di staccarsi dal blasone britannico e andare a vivere tra California e Canada, lontani da regine, principi e maggiordomi reali. Il libro sarà ovviamente ricco di rivelazioni, retroscena e contenuti scottanti tanto che un esperto dell’ambiente reale, Phil Dampier ha parlato in anteprima del libro definendolo una “resa dei conti”, o anche “una vendetta” da parte dei duchi del Sussex verso il milieu della Corona. La biografia è stata scritta dai giornalisti Catherine ... Leggi su ilfattoquotidiano La vendetta di Harry e Meghan : rivelano verità scottanti sulla famiglia reale

