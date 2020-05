Grazia Deledda | l’unica italiana ad aver vinto il Nobel per la letteratura | donna

Leggi su dilei

(Di martedì 5 maggio 2020) Diceva di essere più bassa persino delle sue piccole compaesane,, ma il suo coraggio era grande, immenso, e la sua anima forte, ardita e indomabile. Nata nel 1871 a Nuoro, in Sardegna, da una famiglia benestante, quarta di sette tra figli e figlie, fin da piccola si nutriva di libri e storie, che leggeva e ascoltava avidamente. Era malinconica, particolarmente sensibile, appassionata di storie di quotidianità, di pietà religiosa, di quelle che raccontavano di banditi ed emarginati. Suo padre, Giovanni Antonio, era laureato in legge anche se non esercitava la professione, era un imprenditore e possidente dedito sia al commercio che all’agricoltura, interessato alla poesia e fondatore di una tipografia. La madre era Farncesca Cambosu, unadi costumi rigidi che si dedicava alla casa e alla famiglia. Fu il professore Pietro Ganga ...