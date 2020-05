Gli operai sospesi nel vuoto vengono sorpresi dalla tempesta | il “volo” dal grattacielo è

(Di martedì 5 maggio 2020) È finita, per fortuna, senza conseguenze la disavventura capitata a dueche stavano lavorando all’esterno del Ritz Carlton a Miami. I due lavoratori, che stavano pulendo la facciata delsulla piattaforma sospesa nel, sono statida un’improvvisa, con venti fino a 75 km/h e pioggia, che li ha sbalzati verso l’esterno in un pauroso “volo”. Come si vede nel video, la piattaforma colpisce i vetri dell’hotel, frantumandoli. I due, come raccontato dai testimoni oculari, hanno dovuto attendere circa 20 minuti prima di mettersi in salvo. Video Instagram/irena bessmertnaya L'articolo Glinel: il “volo” dalè spaventoso proviene da Il Fatto Quotidiano.

È finita, per fortuna, senza conseguenze la disavventura capitata a due operai che stavano lavorando all'esterno del Ritz Carlton a Miami. I due lavoratori, che stavano pulendo la facciata del grattac ...