“Gli italiani…”. Bufera su Francesca Cipriani. Ecco cosa ha fatto, ma stavolta viene ‘asfaltata’ da tutti (Di martedì 5 maggio 2020) Francesca Cipriani scatena il putiferio sui social. La bombastica showgirl ha manifestato il suo dissenso contro i politici italiani che hanno permesso la riapertura dei negozi stranieri (anche quelli che vendono Kebab) mentre molti locali italiani sono ancora chiusi. La Cipriani era in giro per Milano alla ricerca delle famose mascherine chirurgiche che dovrebbero costare 0,50 centesimi ma la sua ricerca è fallita visto che ha sì trovato le mascherine ma il costo non è quello stabilito dalla legge: quelle che ha trovato costano circa 2 euro. Prima polemica raccontata dalla showgirl con delle Instagram Stories. Non contenta, Francesca Cipriani, sempre tramite le stories di Instagram, mostra una pizzeria e kebab da asporto aperta e a lavoro a pieno ritmo. Il punto è che molte pizzerie al taglio e gelaterie italiane sono ancora chiuse. E Francesca Cipriani non ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 maggio 2020)scatena il putiferio sui social. La bombastica showgirl ha manifestato il suo dissenso contro i politici italiani che hanno permesso la riapertura dei negozi stranieri (anche quelli che vendono Kebab) mentre molti locali italiani sono ancora chiusi. Laera in giro per Milano alla ricerca delle famose mascherine chirurgiche che dovrebbero costare 0,50 centesimi ma la sua ricerca è fallita visto che ha sì trovato le mascherine ma il costo non è quello stabilito dalla legge: quelle che ha trovato costano circa 2 euro. Prima polemica raccontata dalla showgirl con delle Instagram Stories. Non contenta,, sempre tramite le stories di Instagram, mostra una pizzeria e kebab da asporto aperta e a lavoro a pieno ritmo. Il punto è che molte pizzerie al taglio e gelaterie italiane sono ancora chiuse. Enon ...

