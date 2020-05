Giustizia, Bonafede si deve dimettere in quanto grillino. Così esige la propaganda Cinquestelle (Di martedì 5 maggio 2020) Sgombriamo il campo da malintesi, equivoci e sottintesi. Il ministro Bonafede non deve dimettersi perché non ha risposto con malcelato imbarazzo al j’accuse spruzzatogli in diretta telefonica dal magistrato Nino Di Matteo, icona antimafia oggi al Csm. E neppure perché, se è evidente che uno tra i due mente circa la mancata nomina, due anni fa, del togato al Dap, tocchi comunque al politico essere scaraventato dalla torre. E neppure perché – udite udite! – perché le parole pronunciate dal procuratore a Non è l’Arena adombrano la possibilità di oblique pressioni sul Guardasigilli. No, Bonafede si deve dimettere in quanto grillino. Il M5S le pretenderebbe da chiunque altro La sua permanenza sulla poltrona di ministro è incompatibile con la morale Cinquestelle. Provate a chiedervi chi, a parti ... Leggi su secoloditalia Renzi si scopre giustizialista. Così dà un senso alla sua esistenza. L’ex premier a caccia di visibilità sul caso Di Matteo. Si professa garantista - ma ha già condannato Bonafede

Giustizia : Conte - ‘fuori da realtà Bonafede condizionato da mafia - piena fiducia’ (2)

