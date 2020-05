Giuseppe Conte prepara l’Italia: “Dobbiamo tutti rimboccarci le maniche” (Di martedì 5 maggio 2020) L’Italia della Fase 2 si stringe (metaforicamente) e si prepara a fare scudo contro l’emergenza Coronavirus. Le misure sono state allentate, ma a preoccupare non è solo il calo dei contagi e dei morti, quanto quello del Pil e tutti gli altri fattori che preannunciano un futuro tremendamente difficile dal punto di vista economico. A sottolinearlo è stato anche il premier Giuseppe Conte. Il messaggio di Conte ai sindacati Le parole di Conte sulla situazione economica che aspetta l’Italia sono state riferite durante un incontro con i sindacati di Cgil, Cisl e Uil. In Senato Matteo Salvini aveva accusato il premier di essere in qualche modo “ostaggio” dei sindacati, ma per far ripartire il Paese e trovare il giusto equilibrio tra necessità di ripartire e tutela dei lavoratori, è necessario e fondamentale un colloquio con le ... Leggi su thesocialpost LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Giuseppe Conte : “Non dobbiamo lasciare indietro nessuno”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Giuseppe Conte : “L’Italia deve rimboccarsi le maniche”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Giuseppe Conte : “L’Italia deve rimboccarsi le maniche” (Di martedì 5 maggio 2020) L’Italia della Fase 2 si stringe (metaforicamente) e sia fare scudo contro l’emergenza Coronavirus. Le misure sono state allentate, ma a preoccupare non è solo il calo dei contagi e dei morti, quanto quello del Pil egli altri fattori che preannunciano un futuro tremendamente difficile dal punto di vista economico. A sottolinearlo è stato anche il premier. Il messaggio diai sindacati Le parole disulla situazione economica che aspetta l’Italia sono state riferite durante un incontro con i sindacati di Cgil, Cisl e Uil. In Senato Matteo Salvini aveva accusato il premier di essere in qualche modo “ostaggio” dei sindacati, ma per far ripartire il Paese e trovare il giusto equilibrio tra necessità di ripartire e tutela dei lavoratori, è necessario e fondamentale un colloquio con le ...

ItalyinARG : Colloquio telefonico tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Presidente Argentino Alberto Fernandez. ??… - ilfoglio_it : I tecnici non hanno indicato solo #Immuni, ma due soluzioni. Così il ministro #Pisano ha ingannato Giuseppe Conte.… - Linkiesta : Anche sui media esteri l'Italia è presa come modello da non seguire. Anzi, per molti sembra solo una favola che ci… - FabioSchinelli : RT @Linkiesta: Anche sui media esteri l'Italia è presa come modello da non seguire. Anzi, per molti sembra solo una favola che ci stiamo ra… - GioRispoli : RT @Linkiesta: Anche sui media esteri l'Italia è presa come modello da non seguire. Anzi, per molti sembra solo una favola che ci stiamo ra… -