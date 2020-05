Giro d’Italia 2020, il nuovo calendario e le date ufficiali. Programma, orari e tv (Di martedì 5 maggio 2020) Il Giro d’Italia 2020 si correrà dal 3 al 25 ottobre. Ora le date sono definitivamente ufficiali, l’UCI ha confermato il calendario per la ripresa del grande ciclismo dopo la pandemia e ha definito la nuova collocazione della Corsa Rosa: da evento di primavera a prova di autunno come già si vociferava da tempo, confermate le tre settimane di gara per 21 tappe complessive. Non si sa ancora da quale città partirà il Giro d’Italia 2020, il percorso dovrà infatti essere parzialmente ridisegnato visto che non si potrà scattare dall’Ungheria come era originariamente previsto prima che scoppiasse l’emergenza sanitaria costringendo a fare slittare la manifestazione di ben cinque mesi. La Corsa Rosa andrà in scena subito dopo i Mondiali (20-27 settembre) e durante il suo svolgimento si disputeranno ben tre Classiche ... Leggi su oasport Il ciclismo come il calcio. La logica dell’industria riduce il Giro d’Italia a corsa di paese

Giro d’Italia “autunnale” : si correrà dal 3 al 25 ottobre

