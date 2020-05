Giornata mondiale dell’igiene delle mani: la malnutrizione per 1 bambino su 2 è collegata alle “malattie dell’acqua” (Di martedì 5 maggio 2020) Azione contro la Fame, in occasione della Giornata mondiale per il lavaggio delle mani, ribadisce che, per combattere la malnutrizione e tutte le epidemie, occorra garantire a tutti l’accesso all’acqua pulita e, allo stesso tempo, promuovere una “nuova cultura” capace di garantire una igiene adeguata. Va, infatti, ricordato che la malnutrizione, per 1 bambino su 2, sia collegata ancora oggi alle cosiddette “malattie dell’acqua” e che il 27% delle patologie nei bambini di età inferiore a 5 anni (polmonite, malaria, diarrea) continui ad essere causato dallo scarso accesso a fonti idriche sicure e all’igiene e, quindi, dalla impossibilità di lavare le mani in modo corretto. Sono, del resto, 3 miliardi le persone che, nel mondo, non dispongono di servizi per il lavaggio delle ... Leggi su meteoweb.eu Oggi la Giornata Mondiale dell’igiene delle mani : un gesto di “cruciale importanza” soprattutto durante l’emergenza Coronavirus

Il 5 maggio Giornata mondiale dell’igiene delle mani | Video dell’Iss

Il 5 maggio la Giornata mondiale dell’igiene delle mani (Di martedì 5 maggio 2020) Azione contro la Fame, in occasione dellaper il lavaggio, ribadisce che, per combattere lae tutte le epidemie, occorra garantire a tutti l’accesso all’acqua pulita e, allo stesso tempo, promuovere una “nuova cultura” capace di garantire una igiene adeguata. Va, infatti, ricordato che la, per 1su 2, siaancora oggi alle cosiddette “malattie dell’acqua” e che il 27%patologie nei bambini di età inferiore a 5 anni (polmonite, malaria, diarrea) continui ad essere causato dallo scarso accesso a fonti idriche sicure e all’igiene e, quindi, dalla impossibilità di lavare lein modo corretto. Sono, del resto, 3 miliardi le persone che, nel mondo, non dispongono di servizi per il lavaggio...

emergenzavvf : Oggi #4maggio è la Giornata Mondiale dei Vigili del Fuoco. Commemoriamo il coraggio e il sacrificio dei Vigili del… - Pontifex_it : #PreghiamoInsieme oggi per le #vocazioni, invocando dal Signore il dono di buoni operai per il suo Regno, col cuore… - regionetoscana : 'Non abbassare la guardia, lavati la mani' #5maggio Giornata mondiale per il lavaggio delle mani… - EuropeDirectVen : RT @VenetoAgricoltu: In vista della Giornata Mondiale della Biodiversità animale e vegetale (20 maggio), numerose le iniziative di @VenetoA… - BADU____ : Più che l’inizio della #Fase2 , il #4maggio è diventata la giornata mondiale dell’eiaculazione precoce. #5maggio #LockdownEnd #COVID?19 -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata mondiale Giornata mondiale dell'ostetrica, in un video il racconto delle operatrici Asl Riviera24 La pandemia ha sconvolto il traffico aereo mondiale

Purtroppo il momento è tragico, e la profonda crisi causata dall’epidemia del Covid-19, giunta dalla lontana Cina, sta mettendo in ginocchio il trasporto aereo mondiale, di per sé un settore già molto ...

“Salva delle vite: lavati le mani”, è la giornata mondiale per la loro igiene

“Salva delle vite: lavati le mani” è iltitolo della campagna dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la giornata mondiale dell'igiene delle mani che si celebra oggi 5 maggio in tutto il mondo. " ...

Purtroppo il momento è tragico, e la profonda crisi causata dall’epidemia del Covid-19, giunta dalla lontana Cina, sta mettendo in ginocchio il trasporto aereo mondiale, di per sé un settore già molto ...“Salva delle vite: lavati le mani” è iltitolo della campagna dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la giornata mondiale dell'igiene delle mani che si celebra oggi 5 maggio in tutto il mondo. " ...