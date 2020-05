Giornata delle ostetriche, “noi in prima linea nonostante il covid-19 tra poche protezioni e rischi per le nostre famiglie. Ma dimenticate dal governo: non siamo citate tra i professionisti sanitari per gli aiuti” (Di martedì 5 maggio 2020) “Lo sa che il primo professionista sanitario non medico in Italia a morire di coronavirus è stata una collega ostetrica? Ad oggi sono decedute due ostetriche e tante altre sono state contagiate, casistica elevata se si considera che in Italia siamo circa 22mila ostetriche, un numero piccolo in confronto ad altri professionisti sanitari. E questo perché le ostetriche hanno continuato a garantire una assistenza qualificata alle donne, sia asintomatiche che con diagnosi di covid-19, in tutte le fasi del percorso nascita”. La dott.ssa ostetrica Nadia Rovelli è Presidente dell’Ordine della professione Ostetrica/o interprovinciale di Bergamo, Cremona, Lodi, Milano, Monza Brianza, l’area più colpita dalla pandemia. In occasione della Giornata Mondiale dell’Ostetrica, oggi 5 maggio, racconta a ilfattoquotidiano.it la situazione per molti ... Leggi su ilfattoquotidiano Oggi la Giornata Mondiale dell’igiene delle mani : un gesto di “cruciale importanza” soprattutto durante l’emergenza Coronavirus

Il 5 maggio Giornata mondiale dell’igiene delle mani | Video dell’Iss

