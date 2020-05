Ginnastica artistica | la lenta ripresa delle Fate | come sono i primi allenamenti

Leggi su oasport

(Di martedì 5 maggio 2020) Letornate in palestra dopo un mese senzaa causa della pandemia, la Nazionale Italiana difemminile ha rispettato quanto previsto dal vecchio DPCM per tutto aprile e ieri è tornata al PalAlgeco dove ha ripreso regolarmente la propria attività. Si è trattata di un nuovo inizio per le ragazze capaci di conquistare la medaglia di bronzo nella gara a squadre degli ultimi Mondiali, la formazione del DT Enrico Casella era tra le grandi favorite per il podio alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ma ha dovuto rinviare i propri sogni di un anno. A Brescia non c’erano soltanto Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Elisa Iorio, Martina Maggio ma anche le giovani e Vanessa Ferrari che sta inseguendo la qualificazione ai quarti Giochi della sua gloriosa carriera. Enrico Casella ha raccontato com’è andata la ...