Gigi D’Alessio Ammette il Tradimento | Lo Sfogo Durante l’Intervista!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 5 maggio 2020)D’Alessio in una recente intervista televisiva ha ripercorso la sua carriera, ha parlato della sua grande amicizia con Lucio Dalla e con altri artisti. Il cantante partenopeo ha detto la sua anche sulle recenti offese ai meridionali fatte da Vittorio Feltri. Riguardo la sua vita privata invece ha ammesso di essere stato tradito. Ecco tutti i dettagli.D’Alessio è stato ospite in una recente puntata del programma di Francesca Fialdini. Il cantante si è raccontato a 360°, ha ripercorso la sua carriera e si è lasciato andare ad un lungondo di essere stato tradito, inoltre ha anche detto la sua in maniera molto schietta e sincera su Vittorio Feltri ed il governatore Vincenzo De Luca. Innanzitutto il suonon vede coinvolta Anna Tatangelo. I due infatti si sono lasciati poco tempo fa e lo hanno annunciato entrambi sui social ...