Giacomo Poretti: "Ho avuto il coronavirus. L'angoscia per il respiro mi assaliva" (Di martedì 5 maggio 2020) Giacomo Poretti, del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, ha avuto il coronavirus. Il comico, che è stato anche un infermiere prima di iniziare la carriera nello spettacolo, ha parlato della malattia, contratta anche da sua moglie, nella giornata di ieri su Altre Storie di Mario Calabresi. Oggi, Poretti ha raccontato al Corriere della Sera dei timori di quei giorni, della paura di avere problemi respiratori, e di come lui e la famiglia hanno affrontato la malattia. “Per fortuna nel mio palazzo abitano alcuni medici e mi hanno fatto sentire molto protetto. Anche se tutti ripetevano: ‘L’importante è che tu non abbia problemi a respirare’. E così avevo quest’angoscia del respiro che mi assaliva soprattutto alla sera”: Sua moglie Daniela ha contratto il covid-19 pochi giorni dopo di lui, mentre il figlio non ha avuto ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - Giacomo Poretti e la moglie Daniela guariti dal Covid-19

Coronavirus - Giacomo Poretti : io e mia moglie abbiamo avuto Covid-19

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : il comico Giacomo Poretti : “Io e mia moglie abbiamo avuto il Covid-19” (Di martedì 5 maggio 2020), del trio comico Aldo, Giovanni e, hail. Il comico, che è stato anche un infermiere prima di iniziare la carriera nello spettacolo, ha parlato della malattia, contratta anche da sua moglie, nella giornata di ieri su Altre Storie di Mario Calabresi. Oggi,ha raccontato al Corriere della Sera dei timori di quei giorni, della paura di avere problemi respiratori, e di come lui e la famiglia hanno affrontato la malattia. “Per fortuna nel mio palazzo abitano alcuni medici e mi hanno fatto sentire molto protetto. Anche se tutti ripetevano: ‘L’importante è che tu non abbia problemi a respirare’. E così avevo quest’delche misoprattutto alla sera”: Sua moglie Daniela ha contratto il covid-19 pochi giorni dopo di lui, mentre il figlio non ha...

mariocalabresi : ?? Da domani cambia qualcosa? Siamo live con #Casabresi 18. In diretta con @alexvespi, che è tornato a trovarci per… - Corriere : Poretti: «Io contagiato, che paura ho avuto di finire in ospedale» - EliSoglio : RT @Daniele_Manca: Giacomo Poretti: «Io, ex infermiere, e mia moglie Daniela malati di Covid, che paura», @elisoglio (e in edicola c’è ?@Co… - Luca80093108 : RT @Corriere: Poretti: «Io contagiato, che paura ho avuto di finire in ospedale» - profluigimarino : RT @Corriere: Poretti: «Io contagiato, che paura ho avuto di finire in ospedale» -