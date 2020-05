Giacomo Poretti ho avuto il Coronavirus avevo dolori alle ossa (Di martedì 5 maggio 2020) In un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera” l’attore Giacomo Poretti ha raccontato di aver contratto il Coronavirus: «Sono tornato da una settimana bianca il 7 marzo. Il giorno dopo avevo dolori alle ossa e una profonda debolezza», in cui ricorda di essersi sentito molto debole. Poretti ricorda di aver avuto una febbre molto alta e di essere stata molto male, come mai nella sua vita, chiarisce. «Ora il tampone è negativo… voglio fare il test sierologico e sono disposto a donare il plasma», spiega l’attore adesso che per lui il peggio è passato e si parla di una cura. Giacomo spiega di essere rimasto in casa, molto spaventato: «Ho passato 8 giorni a controllare il respiro. Quando è finita la febbre avevo una spossatezza come se avessi fatto 5 maratone di New York… Ricordo che una ... Leggi su musicaetesti.myblog Giacomo Poretti racconta ho avuto il Coronavirus

Coronavirus - colpito anche Giacomo Poretti del trio Aldo - Giovanni e Giacomo : le sue parole

Giacomo Poretti : "Ho avuto il coronavirus. L'angoscia per il respiro mi assaliva" (Di martedì 5 maggio 2020) In un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera” l’attoreha raccontato di aver contratto il: «Sono tornato da una settimana bianca il 7 marzo. Il giorno dopoe una profonda debolezza», in cui ricorda di essersi sentito molto debole.ricorda di averuna febbre molto alta e di essere stata molto male, come mai nella sua vita, chiarisce. «Ora il tampone è negativo… voglio fare il test sierologico e sono disposto a donare il plasma», spiega l’attore adesso che per lui il peggio è passato e si parla di una cura.spiega di essere rimasto in casa, molto spaventato: «Ho passato 8 giorni a controllare il respiro. Quando è finita la febbreuna sptezza come se avessi fatto 5 maratone di New York… Ricordo che una ...

mariocalabresi : ?? Da domani cambia qualcosa? Siamo live con #Casabresi 18. In diretta con @alexvespi, che è tornato a trovarci per… - Daniele_Manca : Giacomo Poretti: «Io, ex infermiere, e mia moglie Daniela malati di Covid, che paura», @elisoglio (e in edicola c’è… - Corriere : Poretti: «Io contagiato, che paura ho avuto di finire in ospedale» - frontedelblog : Il comico del celebre trio Aldo, Giovanni e Giacomo parla della malattia contratta e da cui è guarito.… - mono_l0gue : in che senso giacomo poretti s'era preso il covid ?????? -