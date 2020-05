Germania alle prese con una forte SICCITA' (Di martedì 5 maggio 2020) La Germania potrebbe proiettarsi verso la terza estate di siccità di fila. E' il monito lanciato dai meteorologi tedesche in virtù di quanto sta accadendo negli ultimi mesi. Le foreste sono state minacciate dalla scaristà di precipitazioni e si registrano molte patologie vegetali. I dati di aprile, relativi ad aprile 2020, il fiume Reno è sceso talmente tanto ostacolando il traffico delle navi mercantili in tutto il paese. Se a maggio non dovesse piovere adeguatamente, alcuni meteorologi ritengono che l'industria agricola del paese potrebbe affrontare gravi problemi. Le condizioni di siccità della primavera del 2020 arrivano dopo mesi decisamente miti come dicembre, gennaio e febbraio. Pensate che in alcune aree non piove da metà marzo e secondo il servizio meteorologico tedesco aprile 2020 è stato il mese più ... Leggi su meteogiornale Coronavirus - in Spagna e Germania rallentano i contagi. Proiezioni Usa : “Con riapertura i morti raddoppieranno”. Rinviato al 2021 Expo di Dubai - in Brasile oltre 7mila decessi

Coronavirus - in Spagna e Germania rallentano i contagi. Trump : “Forse in Usa 100mila morti. Vaccino entro fine anno”. Rinviato al 2021 Expo di Dubai - in Brasile oltre 7mila decessi

Coronavirus - l’Europa allenta le restrizioni : dall’Austria alla Polonia - dalla Germania al Belgio - da oggi inizia il ritorno alla normalità (Di martedì 5 maggio 2020) Lapotrebbe proiettarsi verso la terza estate di siccità di fila. E' il monito lanciato dai meteorologi tedesche in virtù di quanto sta accadendo negli ultimi mesi. Le foreste sono state minacciate dalla scaristà di precipitazioni e si registrano molte patologie vegetali. I dati di aprile, relativi ad aprile 2020, il fiume Reno è sceso talmente tanto ostacolando il traffico delle navi mercantili in tutto il paese. Se a maggio non dovesse piovere adeguatamente, alcuni meteorologi ritengono che l'industria agricola del paese potrebbe affrontare gravi problemi. Le condizioni di siccità della primavera del 2020 arrivano dopo mesi decisamente miti come dicembre, gennaio e febbraio. Pensate che in alcune aree non piove da metà marzo e secondo il servizio meteorologico tedesco aprile 2020 è stato il mese più ...

AntoVitiello : Intervista a Marvin Compper (ex Fiorentina) che ha avuto #Rangnick per 7 anni in Germania. Meticoloso tatticamente,… - AndreaScanzi : In Germania hanno riaperto troppo presto. E puntualmente i contagi sono risaliti alle stelle. Quel che accadrebbe d… - marattin : Col tempo, la capacità di penetrazione delle balle aumenta. È il caso di “in Germania hanno cominciato ad allentare… - SaraZeno7 : RT @rinnovabiliit: #Blockchain: Il progetto #Equigy verrà lanciato in #Italia, #PaesiBassi, #Germania e #Svizzera e contribuirà a stabilizz… - caterinacorda1 : RT @EsuleMazzini: Interessante articolo pieno di proposte per un futuro di sempre maggior collaborazione con #USA #Italexit -germania+USA+… -