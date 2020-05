Gentiloni | indipendenza BCE è base politica monetaria

Leggi su quifinanza

(Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – “La BCE è un’istituzione indipendente. La suaè alladellaeuropea”: queste le parole del Commissario agli Affari Economici Paoloin un tweet dopo la sentenza dellaCorte tedesca sul programma di acquisti della Banca Centrale Europea. Oggi, infatti, la Corte costituzionale tedesca ha confermato la costituzionalità del Piano QE della BCE, ma con alcuni rilievi, dando tempo 3 mesi al Board di Francoforte per dare una risposta. Intanto, un portavoce dell’Eurotower ha confermato che il direttivo si riunirà in serata per discutere e valutare la sentenza, non per prendere decisioni al riguardo, sottolineando che la BCE “commenterà nei tempi adeguati” la sentenza. Le reazioni – Gettano acqua su un possibile fuoco le parole del Ministro delle finanze ...