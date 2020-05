Generazione Tik Tok: Dayoung Clementi alias @aboutClementi (Di martedì 5 maggio 2020) Dayoung Clementi è una creator di TikTok atipica: invece che fare contenuti di intrattenimento fa educational. Cosa significa? Che con i suoi video racconta delle differenze tra Korea, Italia e Stati Uniti, fa lezioni di inglese e racconta curiosità sui paesi che ha visitato. L’abbiamo intervistata e lei ci ha regalato 3 video esclusivi per il nostro canale Tik Tok, leggete e andate a seguirci anche lì! Leggi su vanityfair Generazione Tik Tok : Martina Socrate (Di martedì 5 maggio 2020) Dayoung Clementi è una creator di TikTok atipica: invece che fare contenuti di intrattenimento fa educational. Cosa significa? Che con i suoi video racconta delle differenze tra Korea, Italia e Stati Uniti, fa lezioni di inglese e racconta curiosità sui paesi che ha visitato. L’abbiamo intervistata e lei ci ha regalato 3 video esclusivi per il nostro canale Tik Tok, leggete e andate a seguirci anche lì!

acciomortem : non conosce gli abba, i guns, i queen.. generazione di oggi mi appello a voi, cercate di ascoltare musica decente i… - rosoneromax69 : Comunque, di recente ho seguito una instapage 'tik pork' giusto perché ero curioso di qualche tik tok di figa e inv… - jdope_andsprite : @moonbinoodles Mela si vede che sei vecchia, che sei della scorsa generazione Charlie D'Amelio è un 2004 stra famo… - xsilences : @xcinefilax @zivieri_martina Io non so a che generazione appartenete voi, ma io mi sono trovata nel boom dei social… - maronusielni : @peteW4P @pisto_gol Tu e i tre in foto non fate un cervello in 4, vai a fare i video su tik tok il massimo che abbi… -

Ultime Notizie dalla rete : Generazione Tik Generazione Tik Tok: Martina Socrate Vanity Fair.it Generazione Tik Tok: Martina Socrate

Martina Socrate è una delle creators più interessanti di Tik Tok: appassionata di comedy, è super creativa e smart e rappresenta al meglio la TikTokGeneration che amiamo. L’abbiamo intervistata e lei ...

Elisa e Anna, le sorelle veronesi star di Tik Tok

Dodici milioni. Sono le visualizzazioni del miglior estro artistico di Anna e Elisa Guidorizzi su Tik Tok. La piattaforma che conta di 500 milioni di utenti al mondo e 30 milioni di video pubblicati a ...

Martina Socrate è una delle creators più interessanti di Tik Tok: appassionata di comedy, è super creativa e smart e rappresenta al meglio la TikTokGeneration che amiamo. L’abbiamo intervistata e lei ...Dodici milioni. Sono le visualizzazioni del miglior estro artistico di Anna e Elisa Guidorizzi su Tik Tok. La piattaforma che conta di 500 milioni di utenti al mondo e 30 milioni di video pubblicati a ...