Gabriella Fabbrocini Federico II | Il coronavirus colpisce anche la pelle Lesioni

(Di martedì 5 maggio 2020) “Esiste un forte nesso tra Covid-19 e dermatologia che è allo studio della comunità scientifica mondiale. Nelle ultime settimane si è assistito alla frequente comparsa di manifestazioni cutanee verosimilmente correlate all’infezione daSARS-CoV2”. Lo sottolinea, direttore dell’Unità operativa complessa di Dermatologia dell’Azienda Ospedaliera universitariaII di Napoli. A confermarlo sono i recenti studi scientifici che evidenziano che l’insorgere di alcune manifestazioni dermatologiche (geloni, eruzioni vescicolari,vasculitiche, ecc.) possono essere legate alla malattia; a volte in pazienti sintomatici o paucisintomatici ma, in alcuni casi,in soggetti che non presentano altri sintomi concomitanti. “A scopo epidemiologico risulta fondamentale porre ...