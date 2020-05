Franceschini si sveglia ministro e scopre che il turismo è in ginocchio (Di martedì 5 maggio 2020) Roma, 5 mag – Il ministro s’è svegliato e ha scoperto che un settore chiave per l’economia italiana è devastato. Peccato si tratti proprio del settore di cui dovrebbe occuparsi lui. Il turismo “è in ginocchio. Tutti i settori sono colpiti dall’emergenza Covid-19 ma, se alcuni avranno tempi di ripresa più veloci, il turismo resterà colpito per un tempo più lungo”. E’ quanto dichiarato oggi dal ministro dei Beni e delle Attività Culturali, Dario Franceschini. “Nel dramma generale della crisi gli va riconosciuta una sua straordinarietà. Per questo serve un intervento straordinario”, ha aggiunto l’esponente dem. E cosa aspetta il governo, di cui fa parte, a intervenire? Ma soprattutto, cosa ha aspettato lui a farsi sentire prima di arrivare a questo punto? Certo, non ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 5 maggio 2020) Roma, 5 mag – Ils’èto e ha scoperto che un settore chiave per l’economia italiana è devastato. Peccato si tratti proprio del settore di cui dovrebbe occuparsi lui. Il“è in. Tutti i settori sono colpiti dall’emergenza Covid-19 ma, se alcuni avranno tempi di ripresa più veloci, ilresterà colpito per un tempo più lungo”. E’ quanto dichiarato oggi daldei Beni e delle Attività Culturali, Dario. “Nel dramma generale della crisi gli va riconosciuta una sua straordinarietà. Per questo serve un intervento straordinario”, ha aggiunto l’esponente dem. E cosa aspetta il governo, di cui fa parte, a intervenire? Ma soprattutto, cosa ha aspettato lui a farsi sentire prima di arrivare a questo punto? Certo, non ...

