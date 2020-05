Franca Valeri riceverà il David di Donatello Speciale 2020

Leggi su zon

(Di martedì 5 maggio 2020) Il prossimo 8 Maggio, l’attricericeverà ildiper aver “rivoluzionato la comicità femminile” La direttrice dell’Accademia del Cinema Italiano- PremiDi, Piera Detassis ha annunciato che l’attricericeverà ildinella cerimonia che si terrà il prossimo 8 Maggio in diretta su Raiuno alle 21.20., 100 anni il 31 Luglio, in tutta la sua carriera, divisa abilmente tra teatro, cinema, televisione e radio, non era mai stata candidata o premiata con undi. A lei, dunque, il premio per aver rivoluzionato l’immagine della donna e la comicità al femminile nel secondo Dopoguerra. Sono almeno tre i suoi personaggi simbolo, la Signorina Snob, la Sora Cecioni e Cesira la Manicure, ma nel corso della sua carriera ...