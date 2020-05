Forum, nuove puntate rimandate? Barbara Palombelli: “Prossima stagione” (Di martedì 5 maggio 2020) Barbara Palombelli sulle nuove puntate di Forum: “Lavoriamo per la prossima edizione” Anche lo storico programma Mediaset Forum, come molti altri che prevedevano la presenza di ospiti in studio, a marzo è stato costretto a fermarsi a causa delle restrizioni attuate in riposta all’emergenza di Covid-19. Molti appassionati, però, si stavano chiedendo quando sarebbe stato possibile rivedere in onda nuove puntate di questa stagione lasciata a metà. Ieri, però, Barbara Palombelli, attraverso il proprio profilo Facebook, ha dato loro una piccola delusione che va letta tra le righe. La giornalista e conduttrice televisiva ha pubblicato un post di ringraziamento per i tanti fan che hanno continuato a seguire le repliche dei vecchi episodi ma ha anche confessato: Noi stiamo già lavorando per la prossima stagione e vi assicuriamo che proveremo ... Leggi su lanostratv (Di martedì 5 maggio 2020)sulledi: “Lavoriamo per la prossima edizione” Anche lo storico programma Mediaset, come molti altri che prevedevano la presenza di ospiti in studio, a marzo è stato costretto a fermarsi a causa delle restrizioni attuate in riposta all’emergenza di Covid-19. Molti appassionati, però, si stavano chiedendo quando sarebbe stato possibile rivedere in ondadi questa stagione lasciata a metà. Ieri, però,, attraverso il proprio profilo Facebook, ha dato loro una piccola delusione che va letta tra le righe. La giornalista e conduttrice televisiva ha pubblicato un post di ringraziamento per i tanti fan che hanno continuato a seguire le repliche dei vecchi episodi ma ha anche confessato: Noi stiamo già lavorando per la prossima stagione e vi assicuriamo che proveremo ...

forumelettrico : La stazione di ricarica per veicoli elettrici Enel X da 22 kW davanti all'Hotel Europalace di Todi PG: accanto alla… - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: Se siete ancora confinati in casa sarete felici di sapere che sul nostro #forum sono disponibili tante nuove #guidetrof… - PlayStationBit : Se siete ancora confinati in casa sarete felici di sapere che sul nostro #forum sono disponibili tante nuove… - DD_Forum : RT @CaritasItaliana: #COVID19: cambiano i bisogni e gli interventi. Aggiornamento ad aprile 2020 dei dati del monitoraggio @CaritasItaliana… - alessan82877677 : @Roberta03124620 Anche magari nuove registrazioni di forum , o qualche altra proposta, agenzie ! -

Ultime Notizie dalla rete : Forum nuove Forum, nuove puntate rimandate? Barbara Palombelli: “Prossima stagione” LaNostraTv Forum, nuove puntate rimandate? Barbara Palombelli: “Prossima stagione”

Anche lo storico programma Mediaset Forum, come molti altri che prevedevano la presenza di ospiti in studio, a marzo è stato costretto a fermarsi a causa delle restrizioni attuate in riposta all’emerg ...

Javier, una generazione in lotta

Javier, cileno, ha 17 anni e fa parte dei Ragazzi per l'unità. La sua è una generazione in lotta impegnata in un progetto di educazione ambientale per la raccolta differenziata legata agli Obiettivi d ...

Anche lo storico programma Mediaset Forum, come molti altri che prevedevano la presenza di ospiti in studio, a marzo è stato costretto a fermarsi a causa delle restrizioni attuate in riposta all’emerg ...Javier, cileno, ha 17 anni e fa parte dei Ragazzi per l'unità. La sua è una generazione in lotta impegnata in un progetto di educazione ambientale per la raccolta differenziata legata agli Obiettivi d ...