Fortnite | Oggetti e V-Bucks acquistati vengono ritirati da Epic Games? Ecco cosa sta

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 5 maggio 2020) Chi gioca asa che essendo un Free to Play,fa leva sui contenuti cosmetici per guadagnare dagli acquisti dei giocatori, ed è inutile dirvi che ci riesce perfettamente. Sono numerosi i giocatori che decidono di spendere centinaia di euro per l’acquisto deglinel negozio, tuttavia il detto che dice fatta la legge,trovato l’inganno è presente anche in. Esistono numerosi metodi per acquistare V-, oltre a farlo dal gioco stesso, utilizzando carte di credito, il credito presente su console, paypal ed altri metodi di pagamento, è possibile acquistare questa valuta virtuale anche da rivenditori terzi e non solo. Recentementeha deciso di intervenire ritirando V-cosmetici ottenuti in modo illegale, naturalmente non ci riferiamo ai venditori terzi tipo Instant–Gaming ma ad un ...