Fortnite celebra Star Wars | ma le spade laser sono troppo potenti

Leggi su wired

(Di martedì 5 maggio 2020) (Foto: Epic Games)l’evento specialeche porta nel gioco diversi contenuti esclusivi come skin e oggetti, ma soprattutto riscalda gli animi dei giocatori per una vicenda che sembrava sopita e che invece riprende fuoco ovvero quella delle. L’arma iconica della saga di Guerre Stellari fa la sua ricomparsa nel gioco e riparte la polemica perché garantirebbevantaggio a chi la può utilizzare in battaglia. Ieri era la giornata dedicata adato che il 4 maggio può essere sfruttato per il gioco di parole che riprende una delle frasi più celebri della saga, “May the 4th be with you”. E Epic Games non si è lasciata sfuggire l’occasione aprendo nella serata di ieri una due giorni che terminerà oggi 5 maggio con contenuti limitati, come era peraltro già capitato in ...