Fondo salva Stati | la proposta dell’Olanda | “Prestiti siano di breve durata | si tratta di

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 maggio 2020) Firma di un memorandum nel quale ci si impegna a usare gli aiuti solo per spese legate alla crisi sanitaria, credito disponibile solo fino alla fine dell’emergenza, monitoraggio delle istituzioni con analisi della sostenibilità del debito del Paese che richiede l’aiuto e maturità dei prestiti piùdei programmi passati. Sono i paletti proposti dall’Olanda per la concessione di prestiti da parte delMes. In vista dell’Eurogruppo di venerdì 8, che dovrebbe ratificare le caratteristiche della nuova linea di credito Pandemic crisis support, il ministro olandese dell’economia Wopke Hoekstra ha preparato un documento per il suo Parlamento in cui spiega quali saranno le condizioni che porrà. La prima: “Nel Memorandum of Understanding”, sul quale tutti concordano a patto che definisca condizioni ...