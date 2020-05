Fifa 20 | aggiornata la SBC della Premier League

(Di martedì 5 maggio 2020) EA Sports ha aggiornato nella serata del 5 maggio la sfida creazione rosa dedicata alla, il massimo campionato britannico Permangono anche in20 le novità introdotte lo scorso anno Il premio non è più un giocatore fisso selezionato da EA Sports ma un pacchetto “Player Pick – Scelta giocatore”, in cui ci … L'articolo20:la SBCproviene da FUT Universe.

FutXFan : Aggiunta pochi istanti una nuova carta al database di #FIFA20! È stata inoltre aggiornata la schermata di caricamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Fifa aggiornata

Gaming Today

Il futuro di FIFA 21 pare essere ad oggi assai nebuloso. Il videogioco di calcio targato Electronic Arts è di consueto atteso sul mercato durante gli ultimi giorni del mese di settembre. Un appuntamen ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...