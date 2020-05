Festa della mamma | i profumi di primavera da regalarle

(Di martedì 5 maggio 2020) C’è quello che usava da ragazzina, a cui è affezionata, e da cui non si separerebbe mai. E poi c’è quello scoperto più in là con gli anni. Una scia corposa, senza dubbio più matura. Ma nulla le impedisce di concedersi, almeno ogni tanto, qualche nota nuova, magari floreale, a tratti più intensa, o forse avvolgente.

Il 10 maggio è la sua festa. Ecco qualche idea - tra classici e novità - per celebrarla con un abbraccio in note profumate