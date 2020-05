“Ferguson e Wenger sfiorarono la rissa, ecco come li tranquillizzai”: il racconto dell’ex portiere (Di martedì 5 maggio 2020) Sir Alex Ferguson e Arsene Wenger hanno fatto la storia della Premier League. Due manager diversi, con una permanenza lunghissima sulle panchine di Manchester United e Arsenal. Ma, nel 2003, vennero quasi alle mani. A raccontare l’episodio è l’ex portiere dei Gunners Jens Lehmann, ai microfoni di ‘BeIn Sports’. All’ultimo minuto van Nistelrooy sbagliò un calcio di rigore molto discusso e scatenò l’esultanza provocatoria del difensore Martin Keown. Da lì scaturì una maxi-rissa che vide coinvolti anche i due allenatori: “Ricordo che al termine di quella gara non guardavo tanto i miei compagni, quanto l’allenatore. Aveva Ferguson a poca distanza e lo afferrò. Io sono arrivato tardi nella mischia, ma ricordo che c’era grande confusione, soprattutto tra i due manager. Ho rovesciato un ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 5 maggio 2020) Sir Alex Ferguson e Arsenehanno fatto la storia della Premier League. Due manager diversi, con una permanenza lunghissima sulle panchine di Manchester United e Arsenal. Ma, nel 2003, vennero quasi alle mani. A raccontare l’episodio è l’ex portiere dei Gunners Jens Lehmann, ai microfoni di ‘BeIn Sports’. All’ultimo minuto van Nistelrooy sbagliò un calcio di rigore molto discusso e scatenò l’esultanza provocatoria del difensore Martin Keown. Da lì scaturì una maxi-che vide coinvolti anche i due allenatori: “Ricordo che al termine di quella gara non guardavo tanto i miei compagni, quanto l’allenatore. Aveva Ferguson a poca distanza e lo afferrò. Io sono arrivato tardi nella mischia, ma ricordo che c’era grande confusione, soprattutto tra i due manager. Ho rovesciato un ...

sportface2016 : #calcio | #PremierLeague, il curioso aneddoto raccontato dall'ex portiere Jens #Lehmann - notiziasportiva : Lehmann ricorda le scintille tra Alex Ferguson e Arsene Wenger nello scontro diretto del 2003: 'Gettai acqua per ca… - ItaSportPress : Lehmann racconta: 'Ferguson e Wenger sfiorarano la rissa. Ecco cosa feci per farli smettere...' -… - Fprime86 : RT @SkySport: Lehmann: 'Ferguson e Wenger sfiorarono la rissa in un Manchester United-Arsenal' - SkySport : Lehmann: 'Ferguson e Wenger sfiorarono la rissa in un Manchester United-Arsenal' -

Ultime Notizie dalla rete : “Ferguson Wenger