Fca | nel primo trimestre persi 1 | 7 miliardi di euro Manley | “Supereremo questa crisi”

(Di martedì 5 maggio 2020) Una trimestrale dolorosa, quella di Fca. Che come gli altri costruttori non si salva dall’effetto Coronavirus. Il gruppo italo-americano, in una nota, ha spiegato che a causa della pandemia e del conseguente lockdown le consegne globali sono calate del 21%, fermandosi a quota 818.000 veicoli. Di conseguenza, i primi tre mesi del 2020 si sono chiusi con una perdita netta di 1,7di, con una diminuzione del 16% su base annua dei ricavi, che ammontano a 20,567. Unica nota positiva, oltre all’Ebit adjusted, viene dalla liquidità disponibile, che a fine marzo è di 18,6di. Ma da qui a giugno 2020 le cose andranno peggio, come spiega il direttore finanziario Richard Palmer: “il secondosarà il peggiore dell’anno, perché avremo Ebit e cash flow industriale negativi”. Il compito di dare ...