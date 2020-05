Fase2, riparte il trasporto pubblico locale tra posti “vuoti” e lamentele degli utenti (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Una ripresa lenta e graduale, per l’inizio della Fase2, per il trasporto pubblico locale nel Casertano, la cui offerta all’utenza, per quanto riguarda i mezzi disponibili tra treni e bus, è del 70%, ma potrebbe essere portata all’80% dal 18 maggio prossimo. “C’è ancora poca gente sui treni e nei pullman, ma le regole sulla sicurezza sono state rispettate; molti si sono spostati in auto” spiega il segretario della Filt-Cgil di Caserta Angelo Lustro. Qualche problema si è verificato per il trasporto su gomma nelle aree più distanti dal capoluogo Caserta e da Napoli, in particolare a Castel Volturno e sul litorale domizio, dove tanti immigrati stanno tornando a lavorare; qui le regole sul distanziamento all’interno del bus hanno provocato lamentele e proteste, con qualche ... Leggi su anteprima24 Fase2 - ripartenza posticipata per parrucchieri e centri estetici : c'è la data

Coronavirus - Fase2 : Conte con Boccia e Speranza in cerca d’intese per ripartenza (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Una ripresa lenta e graduale, per l’inizio della, per ilnel Casertano, la cui offerta all’utenza, per quanto riguarda i mezzi disponibili tra treni e bus, è del 70%, ma potrebbe essere portata all’80% dal 18 maggio prossimo. “C’è ancora poca gente sui treni e nei pullman, ma le regole sulla sicurezza sono state rispettate; molti si sono spostati in auto” spiega il segretario della Filt-Cgil di Caserta Angelo Lustro. Qualche problema si è verificato per ilsu gomma nelle aree più distanti dal capoluogo Caserta e da Napoli, in particolare a Castel Volturno e sul litorale domizio, dove tanti immigrati stanno tornando a lavorare; qui le regole sul distanziamento all’interno del bus hanno provocatoe proteste, con qualche ...

SkyTG24 : #Fase2 'Dobbiamo riuscire a convivere con questa realtà se no rimaniamo bloccati. Se non si è più che attenti si ri… - GiovanniToti : Primo giorno di #Fase2, la #Liguria riparte gradualmente e con prudenza. Pronti per quasi 100 mila tamponi al mese,… - lucianonobili : Scuole chiuse fino a data da destinarsi. Famiglie abbandonate senza attività educative. Commercio e piccole imprese… - GarciaJJ8 : RT @Tg1Raiofficial: Il Paese riparte senza il temuto caos. L'allentamento dei divieti dopo due mesi di #Lockdown ha messo le città alla pro… - ElenaLhasa : RT @andros3000: Mi.confermate che il pil della galassia non riparte se nn aprono estetisti e messe ? Lo.chiedo per radical chic e sovransom… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase2 riparte Fase 2 al via, la Sardegna riparte - Sardegna Agenzia ANSA Fase 2: Fratoianni, ‘riduzione orario lavoro a parità salario, governo dica sì’

Lo dice quel rompiscatole di Nicola Fratoianni? Sì, da tempo. Ma oggi apprendiamo che lo ha suggerito al governo anche la Task Force che sta lavorando a soluzione per far ripartire la vita sociale ed ...

Fase 2: Cambiamo, con sanatoria per migranti si rischia invasione

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Continuare a parlare di sanatorie per gli immigrati clandestini è sbagliato, si rischia una invasione che non si è mai fermata neanche durante l’emergenza coronavirus e tut ...

Lo dice quel rompiscatole di Nicola Fratoianni? Sì, da tempo. Ma oggi apprendiamo che lo ha suggerito al governo anche la Task Force che sta lavorando a soluzione per far ripartire la vita sociale ed ...Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Continuare a parlare di sanatorie per gli immigrati clandestini è sbagliato, si rischia una invasione che non si è mai fermata neanche durante l’emergenza coronavirus e tut ...