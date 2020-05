Fase2, rientri dal Nord: altri quattordici tamponi negativi (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Sono risultati negativi altri quattordici tamponi praticati su persone trovate positive ieri al test rapido per il Covid-19. Si apprende dall’Asl di Caserta, in prima linea, anche per motivi geografici, nell’effettuazione dei testi rapidi alle persone fermati ai caselli autostradali o alle stazioni ferroviarie, spesso di ritorno dal Nord Italia, e trovate dal termoscanner con una temperatura pari o superiore ai 37,5 gradi. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’esito di altri 18 tamponi praticati sempre su viaggiatori trovati positivi al test, dato che fa salire a oltre 30 il numero di soggetti nel cui sangue è stata accertata la presenza di anticorpi al virus, una spia del contagio da Coronavirus, con una percentuale di circa il 10% di persone risultate positive rispetto ai test effettuati (oltre 300); ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Sono risultatipraticati su persone trovate positive ieri al test rapido per il Covid-19. Si apprende dall’Asl di Caserta, in prima linea, anche per motivi geografici, nell’effettuazione dei testi rapidi alle persone fermati ai caselli autostradali o alle stazioni ferroviarie, spesso di ritorno dalItalia, e trovate dal termoscanner con una temperatura pari o superiore ai 37,5 gradi. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’esito di18praticati sempre su viaggiatori trovati positivi al test, dato che fa salire a oltre 30 il numero di soggetti nel cui sangue è stata accertata la presenza di anticorpi al virus, una spia del contagio da Coronavirus, con una percentuale di circa il 10% di persone risultate positive rispetto ai test effettuati (oltre 300); ...

fanpage : Controlli a tappeto per i rientri in Campania. 18 persone risultano positive #Fase2 - zazoomblog : Fase2 rientri dal Nord: altri quattordici tamponi negativi - #Fase2 #rientri #Nord: #altri - barbaradipalma : RT @storie_italiane: Rientri in Sicilia, al vaglio provvedimenti per i fuorisede. @eleonoradaniele #storieitaliane #5maggio #fase2 https:/… - mbencivinni : +++ Calabria, rientri dal nord: una piccola percentuale rifiuta di sottoporsi al tampone. Al momento i rientri comp… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Coronavirus in #Campania, 1706 rientri nel primo giorno della #Fase2 -

Ultime Notizie dalla rete : Fase2 rientri Fase 2, il rientro nelle aziende: scanner, turni ridotti e all'ingresso c'è il triage Il Messaggero Mascherine, patto Dogane-Comuni e categorie per distribuirle gratis

Patto tra Agenzie delle dogane, Anci e associazioni degli industriali, commercianti, esercenti e artigiani al fine di favorire la distribuzione gratuita a dipendenti e cittadini di mascherine generich ...

Fase 2, piani per il supporto alle aziende e controlli sulla sicurezza

Una pattuglia dei carabinieri su via Trinchese semideserta (repertorio). LECCE – Controlli negli ingressi per chi torna da fuor regione, ma anche e soprattutto supporto alle aziende nella messa in att ...

Patto tra Agenzie delle dogane, Anci e associazioni degli industriali, commercianti, esercenti e artigiani al fine di favorire la distribuzione gratuita a dipendenti e cittadini di mascherine generich ...Una pattuglia dei carabinieri su via Trinchese semideserta (repertorio). LECCE – Controlli negli ingressi per chi torna da fuor regione, ma anche e soprattutto supporto alle aziende nella messa in att ...