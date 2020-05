Fase 2, verso la riapertura anticipata di negozi di bici, toelettatura di animali e barche (Di martedì 5 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaCon la Fase 2 possono riaprire anche i negozi di biciclette, di barche e di toelettatura di animali. Dal governo arriva un nuovo segnale di speranza per chi è ancora costretto a tenere abbassata la saracinesca. Un nuovo decreto del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, andrà a modificare l’elenco delle attività che possono ripartire previste nell’ultimo Dpcm del 26 aprile sull’emergenza Coronavirus. In attesa che il decreto entri in vigore con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, secondo quanto anticipa l’Ansa si aggiungono all’elenco Ateco del Dpcm anche i codici per noleggio di autocarri, macchine, attrezzature e beni materiali, oltre che attività di conservazione e restauro di opere d’arte. Resta la cautela su tutte le altre attività che ... Leggi su open.online De Luca : "Siamo entrati nella fase 'Campania verso la normalità'! Proseguiremo i controlli - programmati incontri con le categorie..."

AUTOCERTIFICAZIONE CORONAVIRUS - SCARICA MODULO PDF/ Fase 2 - in Sicilia è diverso e... (Di martedì 5 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaCon la Fase 2 possono riaprire anche i negozi di biciclette, di barche e di toelettatura di animali. Dal governo arriva un nuovo segnale di speranza per chi è ancora costretto a tenere abbassata la saracinesca. Un nuovo decreto del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, andrà a modificare l'elenco delle attività che possono ripartire previste nell'ultimo Dpcm del 26 aprile sull'emergenza Coronavirus. In attesa che il decreto entri in vigore con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, secondo quanto anticipa l'Ansa si aggiungono all'elenco Ateco del Dpcm anche i codici per noleggio di autocarri, macchine, attrezzature e beni materiali, oltre che attività di conservazione e restauro di opere d'arte. Resta la cautela su tutte le altre attività che ...

Ultime Notizie dalla rete : Fase verso Fase 2: il conto alla rovescia verso la fine della pandemia, in una mappa Il Sole 24 ORE Trattativa governo-regioni: per bar, ristoranti e parrucchieri possibili aperture anticipate

Digeriti i malumori per le regole univoche su tutto il territorio nazionale stabilite dall’ultimo Dpcm sul varo della Fase 2 a partire dal 4 maggio, le regioni sono in pressing sul governo per ipotizz ...

Oltre 2 mila persone tornate in Sicilia: più aerei e traghetti e Musumeci chiede più controlli

Sono 2.180 finora i rientrati in Sicilia dalle altre regioni italiane. Il dato è fornito dallo staff della presidenza della Regione siciliana. Il governatore Nello Musumeci ieri ha chiesto raddoppio d ...

