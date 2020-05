Fase 2, soldi a famiglie e imprese? Da “papà” Conte solo fuffa (e allarmismo) (Di martedì 5 maggio 2020) Roma, 5 mag – Ci risiamo. Giuseppe Conte riparte in quarta con l’allarmismo. Non pago dell’aver tenuto tutto chiuso per mesi, compresi gli italiani tappati in casa, all’indomani della cosiddetta Fase 2 (che in verità è un prolungamento della Fase 1, visto che i negozi non hanno riaperto e i cittadini devono ancora compilare l’autocertificazione per spostarsi, recita il suo ritornello preferito: “La strada è ancora lunga, non dobbiamo abbassare la guardia“. Nonostante tutti gli indicatori mostrino come ormai l’epidemia sia sotto controllo e che in alcune regioni si potrebbe tornare subito alla normalità, visto il tasso dei contagi, il premier lascia intendere che per adesso resta tutto così, perché lo dicono gli esperti (i veri decisori), secondo i quali il rischio di un’impennata dei contagi ... Leggi su ilprimatonazionale Fase 2 - l'alfabeto dei guai per le famiglie : dagli Assegni per i figli a Zero soldi - così i genitori italiani sono rimasti soli (Di martedì 5 maggio 2020) Roma, 5 mag – Ci risiamo. Giusepperiparte in quarta con l’. Non pago dell’aver tenuto tutto chiuso per mesi, compresi gli italiani tappati in casa, all’indomani della cosiddetta2 (che in verità è un prolungamento della1, visto che i negozi non hanno riaperto e i cittadini devono ancora compilare l’autocertificazione per spostarsi, recita il suo ritornello preferito: “La strada è ancora lunga, non dobbiamo abbassare la guardia“. Nonostante tutti gli indicatori mostrino come ormai l’epidemia sia sotto controllo e che in alcune regioni si potrebbe tornare subito alla normalità, visto il tasso dei contagi, il premier lascia intendere che per adesso resta tutto così, perché lo dicono gli esperti (i veri decisori), secondo i quali il rischio di un’impennata dei contagi ...

Fontana3Lorenzo : Imprese costrette a versare, a breve, il saldo delle tasse sul 2019 e l'anticipo sul 2020? Così non può andare. Vi… - davidealgebris : Arcuri ha fallito completamente. In Italia sono mancate mascherine nella fase critica per ospedali e infermieri. Ug… - LiciaRonzulli : Anche oggi da #Conte il solito “nulla” in prime time. Gli italiani ancora aspettano i soldi di marzo, sul #turismo… - SavioFicorella : RT @Fontana3Lorenzo: Imprese costrette a versare, a breve, il saldo delle tasse sul 2019 e l'anticipo sul 2020? Così non può andare. Via t… - ticchinicchi : @FabbioSabatini La situazione è complessa: non siamo scientificamente pronti per una fase 2 e non abbiamo i soldi p… -