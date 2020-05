Fase 2, ripartono gli spostamenti: in un giorno oltre 25mila persone hanno preso il treno (Di martedì 5 maggio 2020) FIRENZE. Con l'avvio della Fase 2 riprendono ci si sposta di più anche col treno. Oggi, martedì 5 maggio, il dato parziale dei viaggiatori in Toscana aggiornato alle ore 17 è di 25.740 persone. oltre 27 mila persone invece hanno viaggiato lunedì 4 maggio, sui treni regionali della regione. Circa 360 i treni regionali di Trenitalia in servizio in Toscana, per l’inizio della Fase 2 dell’emergenza sanitaria Covid-19. Il riempimento medio dei convogli è stato di circa il 15% dei posti a sedere disponibili. La nuova offerta, concordata con la Regione committente del servizio, garantisce il 20% in più dei treni previsti nella Fase 1. Come previsto, a registrare il maggior incremento di passeggeri sono stati i treni in fascia pendolare, in particolare sulle direttrici Arezzo-Valdarno-Firenze, Pisa-Empoli-Firenze e ... Leggi su iltirreno.gelocal Fase 2 - ripartono gli spostamenti : in un giorno oltre 25mila persone hanno preso il treno

