Fase 2 | Ricciardi in audizione al Senato | “Il Coronavirus si attenuerà in estate ma si

Nel corso di un audizione in commissione Sanità al Senato sui profili sanitari della "Fase 2", Walter Ricciardi, responsabile italiano del Comitato esecutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha spiegato che il nuovo Coronavirus, rispetto tutti gli altri visti nella storia, "si è specializzato nel trasmettersi e per questo è particolarmente insidioso e difficile da controllare". Mentre per i precedenti Coronavirus "la trasmissione avveniva da soggetti sintomatici, rendendo possibile intercettare precocemente la trasmissione, questo virus ha caratteristiche che lo rendono competitivo nei nostri confronti, perché si trasmette anche nelle fasi asintomatiche. E in alcuni casi anche dopo la guarigione clinica". Questo "rende necessario per la Fase due indirizzare tutte le varie fasi di ...

