Fase 2, l’Italia rischia un’escalation di morti: lo studio dell’Imperial College di Londra (Di martedì 5 maggio 2020) Fase 2 nuovi contagi. Con una riapertura troppo affrettata, senza tamponi e tracciamento contatti, l’Italia rischia “un’escalation” di morti. Ad affermarlo è uno studio dell’Imperial College di Londra. L’autorevole istituzione scientifica britannica si era già occupata dell’epidemia da Coronavirus in Italia, a proposito dell’efficacia del lockdown. Ora questo nuovo studio, di cui vi proponiamo la sintesi, da leggere soltanto dopo una “imperiale grattata”, come suggerisce Dagospia, primo in Italia a segnalarlo. L’Italia è stato il primo paese europeo ad essere colpito dall’epidemia da COVID-19. “Al 1° maggio 2020 – scrivono i ricercatori dell’Imperial College – le autorità sanitarie italiane hanno riportato 28.238 decessi a livello nazionale. Per ... Leggi su urbanpost Fase 2 l’Italia rischia un’escalation di morti : lo studio dell’Imperial College di Londra

Coronavirus e fase 2 - Conte : “L’Italia riparte - dagli italiani grande senso di responsabilità. Ora acceleriamo su riaperture e sostegni alle imprese”

Fase 2 - Conte soddisfatto : “La strada è lunga ma l’Italia riparte” (Di martedì 5 maggio 2020)2 nuovi contagi. Con una riapertura troppo affrettata, senza tamponi e tracciamento contatti, l’Italia“un’escalation” di. Ad affermarlo è unodell’Imperialdi. L’autorevole istituzione scientifica britannica si era già occupata dell’epidemia da Coronavirus in Italia, a proposito dell’efficacia del lockdown. Ora questo nuovo, di cui vi proponiamo la sintesi, da leggere soltanto dopo una “imperiale grattata”, come suggerisce Dagospia, primo in Italia a segnalarlo. L’Italia è stato il primo paese europeo ad essere colpito dall’epidemia da COVID-19. “Al 1° maggio 2020 – scrivono i ricercatori dell’Imperial– le autorità sanitarie italiane hanno riportato 28.238 decessi a livello nazionale. Per ...

Linkiesta : Il rischio è che il #Covid abbia accelerato l'ascesa dei giganti della Silicon Valley e stretto la loro presa sulle… - Agenzia_Italia : Uno studio cinese mette in guardia l'Italia: 'Prematura la #riapertura' - matteorenzi : Oggi i ricoverati in Italia in terapia intensiva sono meno di 1.600 a fronte di diecimila posti letto disponibili.… - pallucchi : Fase 2: le 33 proposte di Legambiente per rilanciare l’Italia post Coronavirus - erreelleci : IMPERIAL COLLEGE: ''L'ITALIA IN FASE DUE RISCHIA PIÙ MORTI CHE IN FASE UNO'' -

Ultime Notizie dalla rete : Fase l’Italia Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera