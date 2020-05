Fase 2: Gelmini, ‘no regolarizzazioni migranti ma lavoro a percettori reddito cittadinanza’ (Di martedì 5 maggio 2020) Roma, 5 mag. (Adnkronos) – ‘Il ministro Bellanova continua con la storiella di regolarizzare circa 600mila stranieri per lavorare in agricoltura. Una proposta fuori dal mondo. Diamo, invece, la possibilità di lavorare ai percettori di reddito di cittadinanza in grado di svolgere queste mansioni, e soprattutto reintroduciamo subito i voucher -almeno per il settore agricolo- per dare opportunità di occupazione, seppur temporanea, a centinaia di migliaia di disoccupati, cassintegrati e studenti, che hanno voglia di impegnarsi e di guadagnarsi onestamente da vivere”. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.“Lo Stato -aggiunge- deve dare speranza, non può limitarsi a imporre solo rigidità -perché qualcuno al governo non vuole non far torti alla Cgil- e burocrazia”. L'articolo Fase 2: Gelmini, ... Leggi su calcioweb.eu Fase 2 : Gelmini - ‘subito sostegno a settore moda’

Fase 2 - Gelmini : "abolire autocertificazione - italiani meritano fiducia"

