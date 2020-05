Fase 2, Coldiretti: riaprire 24mila agriturismi, a rischio quasi 1 miliardi di fatturato nel 2020 (Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – Occorre far riaprire subito i 24mila agriturismi italiani spesso situati in zone isolate della campagna in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all’aperto dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza anti Coronavirus. A chiederlo è la Coldiretti nell’evidenziare che senza una svolta nella Fase 2 le stime Ismea evidenziano, per il 2020 una perdita complessiva per il settore di circa 970 milioni di euro, pari al 65% del fatturato. “Nel rispetto delle misure di precauzione, ci sono – ha sottolineato la Coldiretti – tutte le condizioni per riaprire le strutture agrituristiche dopo che sono la chiusura forzata ha fatto saltare sia il periodo pasquale sia i ponti del 25 aprile e del 1° maggio”. “A pesare oltre al calo della domanda ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – Occorre farsubito iitaliani spesso situati in zone isolate della campagna in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all’aperto dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza anti Coronavirus. A chiederlo è lanell’evidenziare che senza una svolta nella2 le stime Ismea evidenziano, per il 2020 una perdita complessiva per il settore di circa 970 milioni di euro, pari al 65% del. “Nel rispetto delle misure di precauzione, ci sono – ha sottolineato la– tutte le condizioni perle strutture agrituristiche dopo che sono la chiusura forzata ha fatto saltare sia il periodo pasquale sia i ponti del 25 aprile e del 1° maggio”. “A pesare oltre al calo della domanda ...

