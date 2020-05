Fase 2, buona la prima. Italia responsabile, si riparte ma senza caos (Di martedì 5 maggio 2020) Il primo giorno di ‘Fase 2’ in Italia tra runner, bici e primi funerali. Nessun esodo al Sud. ROMA – E’ stato un primo giorno di ‘Fase 2’ in Italia senza particolari problemi. Il Paese è ripartito rispettando le regole di distanziamento sociale e sulle protezioni personali per evitare la diffusione del coronavirus. I cittadini hanno reagito tutto sommato bene. Nella giornata si sono registrati solo sporadici episodi non proprio a norma. Ad esempio c’è stato qualche episodio nel Napoletano, dove i conducenti degli autobus hanno chiamato la polizia locale per far scendere le persone dai mezzi troppo pieni. Per il resto gli Italiani si sono comportati nel migliore dei modi. La speranza resta quella di continuare così anche nei prossimi giorni per consentire al Paese di uscire il prima possibile da questa ... Leggi su newsmondo Fase 2 - torna il Superenalotto | il 5 maggio la prima estrazione buona

fedefederossi : Buongiorno e buona fase 2 ??????????? - lovelikewaar : RT @artvsticstyles: buona fase due raga, la mia mente ottimistica pensa che ritorneremo alla fase uno in meno di 14 ore - ludvvica : RT @artvsticstyles: buona fase due raga, la mia mente ottimistica pensa che ritorneremo alla fase uno in meno di 14 ore - ToniaAntonella : RT @CristinaShonny: #Sardegna #4maggio Primo tramonto nella fase 2 del Coronavirus Buona serata a tutti - svsanstorm1 : RT @artvsticstyles: buona fase due raga, la mia mente ottimistica pensa che ritorneremo alla fase uno in meno di 14 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Fase buona Fase 2, buona la prima: a Napoli tutti con la mascherina e nessuna criticità Vesuvio Live A Bologna muore bimbo di sei anni, sotto accusa la medicina ayurvedica

Ci risiamo, al solito e per un caso isolato, la medicina naturale viene messa sotto accusa. Un bambino di sei anni ammalato di fibrosi cistica è morto pare per colpa di un medico di Bologna il quale a ...

Spostamenti in Auto, 6 regole d'oro per muoversi nella Fase 2

© Motor1.com Italia Copertina Spostamenti in Auto, 6 regole d'oro Mascherine non obbligatorie e meno limitazioni: ecco dove si può andare e cosa si può fare dal 4 maggio Benvenuti a tutti noi nella Fa ...

